رئيس كوريا الجنوبية يعلق اللقاءات مع وسائل الإعلام بسبب كورونا

قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الاثنين إن الرئيس سيعلق اللقاءات غير الرسمية مع وسائل الإعلام والتي كان يعقدها بشكل شبه يومي منذ توليه منصبه في مايو، مشيراً إلى ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19. وأضاف مكتب يون في بيان إن التغطية الأخرى لأنشطة الرئيس ستكون محدودة أيضا ًمع تحول المتحدثين الرسميين إلى التعليقات الخطية بشكل أساسي إلى جانب الصور والمقاطع المصورة لأنشطته بدلاً من عقد لقاءات مباشرة مع وسائل الإعلام. وأضاف "في ضوء مخاطر انتشار الأمراض المعدية نطلب تفهمكم". وحذرت السلطات الصحية من أن البلاد تواجه موجة جديدة من الإصابات مع توقع بعض الخبراء تسجيل مئات الآلاف من الإصابات الجديدة في الأسابيع المقبلة. وسجلت كوريا الجنوبية 12693 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الاثنين ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18524583 إضافة إلى 18 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 24661 منذ بدء الجائحة.

المصدر: رويترز