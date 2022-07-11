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الحجاج المتعجلون يختتمون مناسكهم اليوم
الحجاج المتعجلون يختتمون مناسكهم اليوم
11 يوليو 2022 09:44

يختتم المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج اليوم "الإثنين " 12 ذي الحجة 1443 هجرية 11 يوليو 2022 ميلادية ثاني أيام التشريق والذي يعرف بيوم "التعجل".

ويقوم المتعجلون برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، ثم التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج ليتوجهوا بعد ذلك إلى أوطانهم أو إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه. أما الحجاج الذين يبيتون في منى إلى يوم غد الثلاثاء 13 ذي الحجة، 12 يوليو، فسوف يكملون، رمي الجمرات الثلاث كما رموها يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى.

وشهد رمي الجمرات سهولة ويسر كبيرين نتيجة التنظيم والتوسعة والجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المسؤولة في السعودية عن تشغيل موسم حج هذا العام والتي تزيد على 41 جهة حكومية.

ويرمي الحاج سبع حصيات في جمرة العقبة الصغري والوسطى والكبري واحدة تلو الأخرى مكبراً مع كل حصاة بصيغ عديدة وداعياً بعد الانتهاء من الرمي في الصغرى والوسطى ومنصرفاً بعد الكبرى.

والجمرات الثلاث في منى، هي عبارة عن أعمدة حجرية بيضاوية الشكل وسط أحواض ثلاثة، تشكل علامات للأماكن التي ظهر بها الشيطان، ورماه سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

المصدر: وام
حجاج بيت الله الحرام
المشاعر المقدسة
الحج
المسجد الحرام
مكة المكرمة
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