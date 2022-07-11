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اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج في طواف الوداع
صورة جوية تظهر المسجد الحرام خلال موسم الحج
11 يوليو 2022 09:07

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الحجاج في طواف الوداع، حيث يشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في اليوم الثاني من أيام التشريق من مشعر منى وذلك في حشود غفيرة تحفها الرحمة والسكينة ويملؤها الأمن والسلام لأداء طواف الوداع لليوم 12 و 13 لحجاج الداخل ويوم 14 لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج.

واستعدت الرئاسة لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1443هـ، إذ وضعت جميع الوكالات والإدارات التابعة لها خططاً لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية والمشاركة في بيت الله الحرام لإنجاح هذه الخطط وتيسيرا لحجاج بيت الله من لإتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر.

وتأتي هذه الجهود والخدمات المقدمة انطلاقا من حرص واهتمام ولاة الأمر، لتوفير بيئة صحية وآمنة تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

المصدر: وكالات
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