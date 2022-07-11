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وزيرة الخارجية البريطانية تدخل السباق لخلافة جونسون
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
11 يوليو 2022 09:02

أعلنت وزيرة الخارجيّة البريطانيّة ليز تراس مساء الأحد ترشّحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع. 

وكتبت تراس (46 عامًا) في صحيفة "ديلي تلغراف"، "سأتنافس في هذه الانتخابات بصفتي مُحافِظة وسأحكُم بصفتي مُحافِظة". 

وبذلك، تنضمّ تراس إلى تسعة مرشّحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي على منصب رئاسة الوزراء، نظرًا إلى أنّ المحافظين يتمتّعون بالغالبيّة في مجلس العموم.

وأضافت تراس في مقالها "أضع نفسي في المقدّمة لأنّني أستطيع أن أقود... وأتّخذ القرارات الصعبة. لديّ رؤية واضحة للمكان الذي نحتاج أن نكون فيه، والخبرة والعزم للوصول بنا إلى هناك".

وتحظى تراس بشعبيّة كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين.

المصدر: وكالات
لندن
بريطانيا
بوريس جونسون
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