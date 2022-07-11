بلينكن في اليابان لتقديم تعازيه إثر اغتيال آبي

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى طوكيو الاثنين في زيارة قصيرة غير مقررة سابقا، لتقديم تعازيه شخصيا للشعب الياباني في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. ووصل بلينكن إلى قاعدة يوكوتا العسكرية قرب طوكيو، قبل أن يعود لاحقا إلى الولايات المتحدة بعد إنهائه جولة في جنوب شرق آسيا. ومن المقرر أن يبقى بلينكن بضع ساعات فقط في العاصمة اليابانية وأن يلتقي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وقال بلينكن لنظيره التايلاندي دون برامودويناي الأحد "أعتقد أن الجميع ما زالوا تحت تأثير الصدمة جراء جريمة الاغتيال هذه. صدمة الخسارة التي لحقت بعائلته وأصدقائه والعالم". وأضاف "أعرف مدى قوة الشعور بهذا الأمر في المنطقة وفي كل أنحاء العالم". كان آبي، شخصية بارزة في اليابان ورئيس الوزراء الأطول بقاءً في السلطة، من أشد المدافعين عن تعزيز العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وقد قُتل بالرصاص الجمعة خلال تجمع انتخابي في نارا (غرب).





المصدر: وكالات