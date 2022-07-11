الثلاثاء 12 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
رئيس وزراء سريلانكا يؤكد: راجاباكسه سيستقيل كما أعلن
ضباط الشرطة يسيرون في ممر في منزل الرئيس في اليوم التالي بعد دخول المتظاهرين المبنى
11 يوليو 2022 08:42

 قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا اليوم الاثنين إن الرئيس جوتابايا راجاباكسه أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق.

وقال رئيس البرلمان في وقت سابق إن راجاباكسه سيستقيل يوم الأربعاء بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.

المصدر: رويترز
احتجاجات
سريلانكا
كولومبو
آخر الأخبار
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
دنيا
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
اليوم 14:05
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
الرياضي
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
اليوم 14:00
حمدان بن محمد
الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم
اليوم 13:56
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
الرياضي
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
اليوم 13:55
وفاة مؤلف موسيقى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة
دنيا
وفاة مؤلف موسيقى أفلام جيمس بوند الشهيرة
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©