رئيس وزراء سريلانكا يؤكد: راجاباكسه سيستقيل كما أعلن

قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا اليوم الاثنين إن الرئيس جوتابايا راجاباكسه أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق. وقال رئيس البرلمان في وقت سابق إن راجاباكسه سيستقيل يوم الأربعاء بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.

المصدر: رويترز