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اليابان: الحزب الحاكم يفوز في الانتخابات
رد فعل رئيس الوزراء الياباني ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي فوميو كيشيدا على الفوز في الانتخابات
11 يوليو 2022 08:17

 تمكن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان من الاحتفاظ بالسلطة في المجلس الأعلى بالبرلمان (المستشارين) في انتخابات ألقى اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بظلاله عليها.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا حصل على 63 مقعدا على الأقل، أو أكثر من نصف المقاعد التي جرى التنافس عليها والبالغ عددها 125 مقعدا.

وقالت كيودو إن الحزب الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، حصلا معا على أكثر من 75 مقعدا، مع الاحتفاظ بأغلبية واضحة في مجلس المستشارين المؤلف من 248 عضوا.

وحصل حزب الابتكار الياباني المعارض على أكثر من عشرة مقاعد بعد أن كان لديه 6 مقاعد فقط قبل الانتخابات.

وجاءت الانتخابات بعد يومين فقط من مقتل آبي بالرصاص خلال تجمع انتخابي.

وقالت مصادر بسلطات التحقيق يوم الأحد إن الرجل، 41 عاما، المتهم بالقتل أبلغ الشرطة أنه حاول صنع قنبلة.

وفي إشارة إلى إطلاق النار على آبي، نقلت كيودو عن كيشيدا قوله «الانتخابات، التي هي أساس الديمقراطية،

واجهت تحديا تمثل في العنف وإتمام الانتخابات يحمل معنى كبيراً. سأستمر في العمل الجاد لحماية الديمقراطية».

ووفقا للتقديرات، فقد بلغت نسبة الإقبال على الانتخابات نحو 52%، وهي أعلى بقليل من الانتخابات السابقة لمجلس المستشارين في عام 2019 والتي شهدت نسبة إقبال 8ر48%.

المصدر: د ب أ
شينزو آبي
الانتخابات
اليابان
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