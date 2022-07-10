الحزب الحاكم في اليابان نحو تحقيق فوز ساحق بالانتخابات

طوكيو (وكالات)

صوت اليابانيون، أمس، لصالح الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ وفقاً لنتائج جزئية، في انتخابات طغى عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال تجمع انتخابي غرب البلاد.

ومن المرجح أن يفوز الائتلاف الحاكم المؤلّف من الحزب الليبرالي الديمقراطي «يمين قومي» الذي ينتمي إليه آبي وحليفه «كوميتو»، وفقاً لتوقعات قناة «إن اتش كاي» العامة، بنحو 83 مقعداً من أصل 125 التي تم التصويت لتجديدها أمس، في انتخابات تجري كل ثلاث سنوات وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ الـ248 بالإجمال. وقبل إغلاق صناديق الاقتراع بساعتين، بلغت نسبة المشاركة 27.38%، وهي نسبة أعلى بشكل طفيف من انتخابات مجلس الشيوخ السابقة. وندّد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا، بـ«الهجوم الهمجي» على آبي، مرشده في السياسة، مشدّداً على أهمّية الدّفاع عن الانتخابات الحرّة والنزيهة التي تشكل أساس الديمقراطية.

وكان لاغتيال آبي، أحد أشهر سياسيي الأرخبيل والذي حكم البلاد أكثر من 8 سنوات، وقع الصدمة في اليابان وخارجها، وتواردت رسائل التعازي من أنحاء العالم كافة، بما في ذلك كل من الصين وكوريا الجنوبية اللتين يخيم التوتر في كثير من الأحيان على علاقاتهما مع اليابان.