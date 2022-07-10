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33 ألف نازح يمني خلال 6 أشهر
أرشيفية
11 يوليو 2022 00:25

عدن (الاتحاد)

نزحت حوالي 6 آلاف أسرة يمنية، بعدد إجمالي يقدر بنحو 33 ألف فرد، من 21 محافظة يمنية، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقرير لها، إنها رصدت خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو، نزوح 5942  أسرة بمعدل 32807 شخصاً، من 21 محافظة مختلفة.
ووفقاً لتقرير تتبع النزوح الصادر عن الوحدة، فقد مثلت محافظة مأرب الوجهة الأولى للنازحين، حيث استقر فيها ما نسبته 38% من النازحين، في حين ذهبت نسبة 40% منهم إلى محافظات الضالع وشبوة وتعز، بينما نسبة الـ22% الباقية نزحت إلى محافظات الحديدة وأبين وعدن وحضرموت والمهرة.
وأفاد تقرير تتبع النزوح خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو، أن 806 أسرة من بينها 699 أسرة نزحت للمرة الأولى، و107 أسرة نزحت للمرة الثانية.
وخلال الفترة نفسها من 1 إلى 30 يونيو، رصدت الوحدة التنفيذية مغادرة 30 أسرة مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 160 أسرة نازحة إلى مناطق سكنهم الأصلية.
وفي السياق، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر دخلوا اليمن خلال شهر يونيو الماضي أغلبهم إثيوبيون.
ووفق المنظمة، سجلت محافظتا شبوة ولحج انخفاضاً في عدد المهاجرين الوافدين منذ شهر فبراير الماضي، على الرغم من ملاحظة زيادة طفيفة في شبوة مقارنة بشهر مايو الماضي.

اليمن
مخيمات النازحين
مأرب
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