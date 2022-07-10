بريطانيا: فتح الطرق في اليمن ضرورة لتخفيف معاناة المدنيين

عدن (الاتحاد)

شددت بريطانيا على ضرورة فتح الطرق في اليمن لتخفيف معاناة المدنيين خصوصاً في مدينة تعز، مبديةً استعدادها الجاد للتحرك نحو تحقيق السلام والعمل على فتح كافة الطرق عبر التفاوض من أجل تحسين الوضع الإنساني في البلاد. وأعرب السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أن بلاده ‏تأمل أن يسمح الحوار المستمر بالمضي قدماً نحو وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية للصراع.

وأكد أوبنهايم أن التفاوض على فتح الطرق، لا سيما في تعز، ضروري لتخفيف معاناة الأهالي، وتحسين الوضع الإنساني بشكل عام في اليمن، مشيراً إلى أن على جميع الأطراف أن تُظهر استعدادها للتحرك نحو السلام.

‏ورحب بالنتائج الإيجابية للاجتماع الثالث للجنة العسكرية بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية، الذي اختتم مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، حيث عزز الاجتماع الالتزام والتنسيق بين جميع الأطراف فيما يتعلق بالهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

وطالب السفير البريطاني جميع الأطراف للعمل بحسن نية مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، كما ناشد جميع الأطراف العمل مع الأمم المتحدة بحسن نية.