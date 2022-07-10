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بايدن: السعودية شريك استراتيجي
الرئيس الأميركي جو بايدن
11 يوليو 2022 00:27

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن المملكة العربية السعودية تعد شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة منذ 80 عاماً. وقال بايدن في تعليق نُشر بصحيفة «واشنطن بوست» مساء أمس الأول، إن السعودية ساعدت في إعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمت الهدنة في اليمن بشكل كامل، وتعمل على استقرار أسواق النفط مع منتجي منظمة «أوبك».
وتابع: «عندما سألتقي القادة السعوديّين الجمعة، سيكون هدفي تعزيز شراكة استراتيجيّة تستند إلى مصالح ومسؤوليّات متبادلة».
ويجري بايدن محادثات ثنائية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفريق قيادته خلال زيارته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

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