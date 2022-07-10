الحجاج يستكملون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

الرياض (الاتحاد)

توجه حجاج بيت الله الحرام، أمس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق، إلى منشأة الجمرات بمشعر «منى» لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يستكملون اليوم الإثنين رمي الجمرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه تم تخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة الذي شيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في «منى».

وقالت الوكالة، إن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية السعودي الأمير خالد الفيصل ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود تابعاً حركة تفويج ضيوف الرحمن على منشأة الجمرات.

ويغادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون بعد زوال اليوم الاثنين مشعر منى بعد أداء الفريضة.

وخصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، لجنة شرعية لتوعية ضيوف الرحمن وإرشادهم والإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة، وذلك في إطار جهود الوزارة بتوعية ضيوف الرحمن كي يؤدوا المناسك وفق المنهج الصحيح.

وتقدم اللجنة الشرعية كلمات إرشادية بعد كل صلاة في المصلى، وتوزيع المطويات المتعلقة بصفة الحج والمناسك، كما تقدم الفتوى الشرعية من خلال الإجابة عن الهاتف المخصص لاستقبال الاستفسارات.

كذلك بثت اللجنة عدداً من مقاطع التوعية والفتاوى من كبار العلماء بالمملكة، من خلال توزيع منشورات عليها «باركود» من خلالها يستطيع الشخص تحميل المقاطع ومشاهدتها.

وتمكن أكثر من 900 إعلامي يمثلون مختلف الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية ووكالات الأنباء العربية والإقليمية والعالمية من نقل مناسك الحج لمختلف أقطار العالم وبمختلف اللغات.

واستفاد من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحجاج بيت الله من أصحاب الهمم وكبار السن، داخل المسجد الحرام، أكثر من 10 آلاف شخص، من خلال 5 مبادرات، هي «نحن معكم نسعى لخدمتكم، وإشارة، وأبصار، واجتماعي، والوصف المكاني بلغة الإشارة».

وقدمت إدارة خدمات الاجتماعية والتطوعية عدداً من البرامج التي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة، وتوفير التطبيقات الرقمية، والقرآن الكريم، والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة «برايل» التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، بالإضافة إلى تخصيص موقع لخدمة أصحاب الهمم في توسعة الملك فهد. كما تقوم وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني بتقديم حزم من الخدمات التي تعنى بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بأكثر من 23 لغة عالمية على مدار 24 ساعة، لتسهيل الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة للقاصدين، والمساهمة في الرقي بمنظومة الخدمات، وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

وترتكز أعمال الإدارة على ثلاث محاور أساسية هي، «الإرشاد المكاني»، بحيث يتم إرشاد السائليين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل وخارج المسجد الحرام وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، وإيصال كبار السن إلى أقرب نقطة لمقصدهم، مع تقديم الهدايا للقاصدين والترحيب بقدومهم.

و«الإرشاد الزماني»، وذلك فيما يتعلق بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بأوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات. و«الإرشاد الثقافي»، بالإجابة عن أسئلة واستفسارات المستفيدين الثقافية والعلمية التاريخية التي تتعلق بالمسجد الحرام وبلغتهم.