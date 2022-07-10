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مرشح لرئاسة نيجيريا يختار مسلماً لمنصب النائب
من نيجيريا
10 يوليو 2022 23:34

اختار بولا تينوبو، المرشح لرئاسة نيجيريا، الأحد سيناتورا مسلماً حالياً وحاكماً سابقاً لولاية بورنو في شمال شرق البلاد، ليكون نائباً له على بطاقته الانتخابية.

وتتعارض هذه الخطوة التي اتخذها تينوبو، وهو مسلم أيضا، مع ممارسات الماضي حيث كان مرشحو الرئاسة من الأحزاب السياسية الرئيسية يختارون نوابهم من دين مختلف في محاولة لتعزيز الوحدة في البلاد.

وانتُخب تينوبو (70 عاماً) الشهر الماضي مرشحاً لحزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم ليخلف الرئيس الحالي محمد بخاري، الذي سيتنحى العام المقبل بعد إكمال فترتين في الرئاسة.

وقال تينوبو، وهو مسلم من اليوروبا من جنوب غرب نيجيريا، للصحفيين بعد اجتماعه مع بخاري في ولاية كاتسينا بشمال البلاد، إنه اختار قاسم شتيما (55 عاماً) لشغل منصب نائب الرئيس.

وباختياره شتيما، يبحث تينوبو على الأرجح أيضاً عن نائب يحظى بقبول واسع من أصحاب النفوذ في الشمال، وهو كتلة تصويتية كبيرة.

وقال تينوبو عنه "إنه كفؤ ومؤهل وموثوق وقادر".

واختار عتيق أبو بكر، مرشح المعارضة الرئيسي ومنافس تينوبو الرئيسي، وهو مسلم من الشمال، مرشحاً مسيحياً من الجنوب نائباً له.

 

المصدر: وكالات
نيجيريا
الجيش النيجيري
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