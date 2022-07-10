سلطنة عُمان تغلق المواقع السياحية

الاتحاد - أبوظبي
أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية إغلاق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان خلال هذه الفترة بسبب كثرة البلاغات وعدم التقيد بالتعليمات والتوجيهات والتحذيرات، وفق الحساب الرسمي لوكالة الأنباء العمانية عبر «تويتر».
هيئة الدفاع المدني والإسعاف تعلن عن غلق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة #عُمان خلال هذه الفترة؛ بسبب كثرة البلاغات وعدم التقيد بالتعليمات والتوجيهات والتحذيرات.— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 10, 2022
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