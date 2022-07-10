الإثنين 11 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
سلطنة عُمان تغلق المواقع السياحية
سلطنة عُمان تغلق المواقع السياحية
10 يوليو 2022 23:25

الاتحاد - أبوظبي

أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية إغلاق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان⁩ خلال هذه الفترة بسبب كثرة البلاغات وعدم التقيد بالتعليمات والتوجيهات والتحذيرات، وفق ‏الحساب الرسمي لوكالة الأنباء العمانية عبر «تويتر».

 

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الدفاع المدني
سلطنة عمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
الإمارات
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
اليوم 01:07
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
اليوم 01:01
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن: السعودية شريك استراتيجي
اليوم 00:27
مسبار الأمل يشارك المجتمع العلمي الحزمة الرابعة من البيانات
الإمارات
مسبار الأمل ينتهي من رسم خريطة الغلاف الجوي للمريخ في 2023
اليوم 00:27
(تصوير مصطفى رضا واشرف العمرة وافضل شام واحسان ناجي)
الإمارات
إقبال على المراكز التجارية والشواطئ
اليوم 00:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©