سلطنة عُمان تغلق المواقع السياحية

الاتحاد - أبوظبي

أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية إغلاق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان⁩ خلال هذه الفترة بسبب كثرة البلاغات وعدم التقيد بالتعليمات والتوجيهات والتحذيرات، وفق ‏الحساب الرسمي لوكالة الأنباء العمانية عبر «تويتر».