البرتغال تعلن «حال طوارئ» لهذا السبب

يكافح نحو 1500 إطفائي الأحد حرائق غابات عدة في وسط البرتغال وشمالها تشهدها البلاد على أثر موجة حر، ما دفع الحكومة إلى إعلان "حال طوارئ".

والحرائق مشتعلة في مناطق عدة منذ الخميس، وقد أتت على منزلين على الأقل، فيما أفيد الجمعة والسبت عن اندلاع نحو 250 حريقاً.

وتأتي الحرائق بعد موجة قيظ شهدتها البلاد هذا الأسبوع تخطّت فيها الحرارة 40 درجة مئوية، مع توقّع بلوغ درجات أعلى في الأيام المقبلة.

ويقول علماء إن تغير المناخ يؤدي إلى أحوال جوية أكثر شدة وكوارث، لا سيما موجات الحر وحرائق الغابات.

وأعلنت الحكومة البرتغالية "حال طوارئ" على مستوى البلاد مع استعار الحرائق الأخيرة الأحد، ما يضع عناصر الإغاثة في حال تأهب.

وحال الطوارئ المعلنة ليست الأعلى وهي أدنى من حال الكوارث أو حال الطوارئ القصوى. وقالت وكالة الحماية المدنية، إن هناك نحو 1500 إطفائي يكافحون الحرائق في نطاق بلديات أوريم وبومبال وكارازيدا وأنسياش.

وفي قرية ترافيسا دي ألموغاديل في وسط البرتغال، أعربت المتقاعدة دونزيليا ماركيش عن ارتياحها لرؤية أن الحرائق لم تأتِ على منزلها الذي عادت إليه الأحد غداة إجلائها.

وقالت ماركيش البالغة 76 عاماً في تصريح لـ«فرانس برس»، إن الحريق "وصل إلى مسافة 50 متراً من آخر منزل في القرية... هناك احترق كل شيء" في إشارة إلى الهضاب بين المنزل وبلدة فريهيندا.

وتم نشر أكثر من 700 عسكري في المنطقة الأحد بعدما أتت الحرائق على 1500 هكتار من الأراضي الزراعية، وفق تقديرات وكالة الحماية المدنية.