لجنة تحقيق تدرس تأثير تغريدة لترامب على مقتحمي «الكابيتول»

قالت عضوة في لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق بأعمال العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي يوم 6 يناير 2021، إن تغريدة الرئيس السابق دونالد ترامب لأنصاره التي قال فيها: «كونوا هناك، كونوا جامحين»، ألهمت المتطرفين اليمينيين وغيرهم للالتقاء في مبنى الكابيتول الأميركي لمساعدته على القيام بمحاولته الأخيرة للدفاع عن نفسه كرئيس قبل تصديق الكونجرس في ذلك اليوم على نتائج الانتخابات الرئاسية بهزيمته. وأضافت النائبة ستيفاني ميرفي، وهي ديمقراطية من فلوريدا، لشبكة (إن بي سي)، أن اللجنة ستدرس الروابط بين ترامب، وتورط جماعات متطرفة في اقتحام مبنى الكابيتول في جلسة الاستماع العلنية المقبلة يوم الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد. وامتنعت ميرفي عن القول ما إذا كانت اللجنة تعتزم في الجلسة السابعة إثبات أي خط اتصال مباشر من جانب ترامب أو المقربين منه مع قادة تلك الجماعات التي تقاربت في ذلك اليوم. وقالت ميرفي: سنضع مجموعة الأدلة المتاحة لدينا والتي تتحدث عن كيف أن تغريدة الرئيس في الساعات الأولى من يوم 19 ديسمبر «كانت بمثابة صافرة استدعاء لهؤلاء الأشخاص».