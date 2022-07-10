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خبراء: وصول حالات «كورونا» لذروتها في هذه الدولة
أرشيفية
10 يوليو 2022 21:59

من المرجح أن تصل حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في سنغافورة إلى ذروتها خلال أسبوع أو حتى أقل، حسبما أفاد خبراء بالمدينة/ الدولة، التي تشهد منحنى آخر للإصابات.

وذكرت صحيفة «ستريتس تايمز» أن معدل الإصابات الأسبوعية، والتي تشير إلى نسبة الإصابات في المجتمع خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه، تتراجع.

ويعني ذلك أن حالات «كوفيد - 19» تتزايد بمعدل أبطأ.

وقال أليكس كوك، الأستاذ المساعد، نائب رئيس وحدة الأبحاث بكلية «سو سوي هوك» للصحة العامة بجامعة سنغافورة الوطنية: «هذا لا يعني أن الوباء يتراجع، لكنه يعني أن الذروة تقترب».

وتستمر نسبة الإصابة في سنغافورة على أساس أسبوعي في أن تظل أعلى من 1 بشكل طفيف. ويظهر هذا المعدل أن عدد الإصابات الجديدة الأسبوعية بالفيروس في تزايد.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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