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شيخ الأزهر يهنئ السعودية بنجاح الحج
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
10 يوليو 2022 19:09

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام. وهنأ الطيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد شيخ الأزهر تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر.

الحج الأكبر منذ «كورونا»
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وأعرب شيخ الأزهر عن شكره للمملكة؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما بذلته من جهود كبيرة في استضافة مليون حاج هذا العام في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة، مؤكدًا أن حج هذا العام شهد نجاحًا كبيرًا في ظل ظروف استثنائية جراء استمرار مخاطر جائحة كورونا.

وأشاد شيخ الأزهر بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد الحجيج والتيسير عليهم بما يمكّنهم من أداء مناسك الحج في انسيابية تامة وسهولة ويسر.

المصدر: وكالات
الحج
شيخ الأزهر
المملكة العربية السعودية
السعودية
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