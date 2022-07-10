بلينكن يحمل روسيا مسؤولية أزمة سريلانكا ويحذر

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن القيود التي تفرضها روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية قد تكون ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا، معبراً عن القلق من أنها قد تتسبب بأزمة أخرى.

وقال بلينكن للصحافيين في هونغ كونغ «نرى تداعيات العملية الروسية في كل مكان. قد يكون ساهم في الوضع في سريلانكا، نشعر بالقلق إزاء انعكاساته في أنحاء العالم».

وجدد بلينكن دعوته لموسكو من أجل السماح بخروج حوالي عشرين مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، حيث هي محاصرة منذ بدء الهجوم الروسي للبلد في 24 فبراير.

وقال بلينكن «ما نراه في العالم بأسره هو انعدام متزايد للأمن الغذائي تفاقم بشكل كبير مع الهجوم الروسي على أوكرانيا».

ولفت إلى أن انعكاسات الحرب في أوكرانيا طالت كذلك تايلاند، حيث سجلت أسعار الأسمدة «ارتفاعاً حاداً» بسبب محاصرة المرافئ الأوكرانية.

وقال بلينكن «هذا على قدر خاص من الأهمية في بلد زراعي حيوي مثل تايلاند؛ لأنه في غياب الأسمدة، نعرف أن المحاصيل ستتراجع في العام التالي، وأن الأسعار قد ترتفع».