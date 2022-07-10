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روسيا تكشف عن إصابات ووفيات «كورونا» الجديدة
أرشيفية
10 يوليو 2022 17:20

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في روسيا انخفاضاً خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي وبحسب وكالة «انتر فاكس» للأنباء عن تسجيل 3398 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة بـ3539 إصابة يوم أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 18 مليوناً 462 ألفاً و211 إصابة ورصد 39 حالة وفاة مقابل 45 حالة وفاة في الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 381 ألفاً و583 حالة وفاة، مع تماثل 2496 شخصاً للشفاء، ليصبح مجموع المتعافين 17مليوناً و888 ألفاً و560 شخصاً. وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك «روس بوتريبنادزور» في وقت سابق عن رفع كافة القيود التي فرضتها سابقاً في روسيا على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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كورونا
موسكو
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