زيلينسكي للأوكرانيين: هناك «أخبار مهمة»

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإعلان عن تعديل وزاري وترسيخ الوزارات الأوكرانية في محاولة للقضاء على التبذير والفساد، وفقاً لما قاله أشخاص على دراية بالخطط.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وضعت أوكرانيا الأسبوع الماضي مسودة لإعادة البناء بعد الحرب، سوف تعتمد على مئات المليارات من الدولارات من الاقتصاديات الكبرى في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هؤلاء الأشخاص القول إن الهيكل الإداري الجديد سوف يخفض عدد الوزراء إلى نحو 12 وزيراً بدلاً من 20 حالياً.

وأضاف الأشخاص المعنيون أنه ربما يتم إعادة وضع تصور لوزارة الخارجية لكي تتلاءم مع خطط الانضمام المحتمل للاتحاد الأوروبي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان وزير الخارجية الحالي دميترو كوليبا سوف يبقى في منصبه.

وكان زيلينسكي قد ألمح إلى أنه سوف تكون هناك «أخبار مهمة» خلال الأسبوع المقبل، من ضمنها أخبار من «مسؤولين حكوميين». وكان زيلينسكي قد قرر إقالة أندريه ميلنيك، سفير بلاده لدى ألمانيا، وفقاً لمرسوم نشرته المستشارية الرئاسية أمس السبت.

وشمل قرار الرئيس زيلينسكي أيضاً إقالة سفراء أوكرانيا لدى النرويج وجمهورية التشيك والمجر والهند، وفقاً للمرسوم.

ولم يتطرق القرار إلى سبب الإقالات، أو المهام التي سيتم تكليف السفراء بها مستقبلاً.