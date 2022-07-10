19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا

أدت حادثتا إطلاق نار في جنوب إفريقيا حيث فتح مهاجمون النار عشوائيا على ما يبدو، إلى مقتل 19 شخصا ليل السبت الأحد، على ما أفادت شرطة جنوب إفريقيا.

وقُتل 15 شخصا ليل السبت الأحد في سويتو قرب جوهانسبرغ، عندما فتح مهاجم النارعلى الحشد "الذي كان يستمتع بوقته"، بينما اطلق رجلان النار بشكل عشوائي على زبائن جالسين في حانة أخرى في بيترماريتسبورغ (شرق) ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى.

وقالت مصادر في الشرطة إن الهجومين نفذا بالطريقة نفسها لكن من السابق لأوانه التحدث عن ذلك.

في سويتو، أكبر مدينة صفيح في جوهانسبرغ، في جنوب غرب العاصمة الاقتصادية للبلاد، تلقت الشرطة اتصالا للتدخل قرابة الساعة 00,30.

قالت قائدة الشرطة المحلية نونهلانهلا كوبهاكا لوكالة «فرانس برس» ""عندما وصلنا إلى المكان، كان هناك اثنا عشر قتيلا، تبدو عليهم اصابات بطلق ناري".

ونُقل أحد عشر جريحا إلى المستشفى، توفي اثنان منهم في وقت لاحق، وفق ما أوضحت صباح الأحد.

ولم ترد أي تفاصيل عن المهاجمين. وقالت كوبهيكا، قائدة مركز شرطة أورلاندو، في سويتو حيث وقعت المأساة "وصلوا وأطلقوا النار على الأشخاص الذين كانوا يستمتعون بوقتهم".

وأضافت أن الشرطة لم توقف أي شخص وفتحت تحقيقاً في الحادثة، مشيرة إلى أن فريقاً من عناصر الشرطة كان لا يزال في المكان خلال فترة الصباح.

وتقع الحانة في حي أورلاندو بشرق سويتو.

وتجمع مئات الأشخاص من سكان الحي خلف الحواجز التي وضعتها الشرطة القضائية، في المكان. تم نقل الجثث.