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مسؤول يحذر من إغلاق معابر المساعدات في سوريا
أرشيفية
10 يوليو 2022 16:22

حذّر مسؤول محلي من أن المقيمين في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب سوريا قد يحرمون من المساعدات الإنسانية الحيوية في غضون أسابيع إذا لم يمدّد مجلس الأمن تفويض الأمم المتحدة الذي تنتهي صلاحيته الأحد لإيصال المساعدات عبر الحدود.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الجمعة خلال تصويت لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا من دون موافقة دمشق لعام واحد، ولم تقبل موسكو سوى بتمديد التفويض لستة أشهر.

وقد يقترح الأعضاء غير الدائمين في المجلس تمديداً جديداً لمدة تسعة أشهر في محاولة لإيجاد حل. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد حتى صباح الأحد، ما يهدّد بحرمان الملايين من هذه المساعدات.

وينتهي الأحد سريان هذه الآلية التي تسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور بمناطق سيطرة الحكومة السورية. 

المصدر: وكالات
تركيا
الأمم المتحدة
سوريا
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