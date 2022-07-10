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شنغهاي ترصد نوعاً جديداً من المتحور أوميكرون
شنغهاي تعتزم إغلاق مناطق لاجراء اختبارات موسعة لفيروس كورونا
10 يوليو 2022 15:31

 قال مسؤول في إفادة صحفية اليوم الأحد‭‭‭ ‬‬‬إن مدينة شنغهاي رصدت نوعاً جديداً من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في حالة مصابة بكوفيد-19.

وقال تشاو داندان نائب مدير لجنة الصحة بالمدينة إن الحالة تم رصدها في الحي المالي في بودونغ في الثامن من يوليو ومرتبطة بحالة قادمة من الخارج.

ورفعت شنغهاي بشرق الصين قيود إغلاق استمرت قرابة شهرين منذ بداية يونيو، لكنها تستمر في فرض قيود صارمة، وتغلق المباني والمجمعات بمجرد ظهور تفش محتمل.

وحذر تشاو من لجنة الصحة في شنغهاي من أن "مدينتنا تواصل في الفترة الأخيرة تسجيل المزيد من الحالات الإيجابية المنقولة محليا لكوفيد-19 ولا يزال خطر انتشار الوباء في المجتمع مرتفعا للغاية".

وقال إن السكان في العديد من المناطق الرئيسية بشنغهاي سيخضعون لجولتين من اختبارات كوفيد-19، من 12 إلى 14 يوليو، في مسعى للسيطرة على التفشي الجديد المحتمل للمرض.

ووفقا لمركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين، فإن المتحور (أوميكرون بي إيه.5) الذي يسبب موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 في الخارج، تم اكتشافه لأول مرة في الصين في 13 مايو الماضي.

وقال يوان تشنجان، عضو مجموعة الخبراء الاستشارية في المدينة بشأن الوقاية من كوفيد-19، في إفادة اليوم الأحد، إن المتحور بي إيه.5 ثبت أنه يتمتع بمعدل انتشار سريع وقدرة محسنة على الهروب من الجهاز المناعي.

وأضاف أن التطعيم ما زال فعالاً في منع المتحور من التسبب في أعراض خطيرة أو الوفاة.

المصدر: رويترز
شنغهاي
متحورة أوميكرون
كورونا
كوفيد 19
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