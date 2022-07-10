السعودية تكشف حصيلة كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي

الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9221. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 299 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجماِلي الإصابات في المملكة إلى 800 ألف و87. كما لفتت إلى تسجيل 552 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 784 ألفا و478.

المصدر: وكالات