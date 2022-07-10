هونج كونج تدرس تطبيق نظام شفرة صحي

تدرس هونج كونج تطبيق نظام شفرة صحي مماثل للمستخدم في البر الرئيسي الصيني في محاولة لاحتواء فيروس كورونا، دون تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، بحسب ما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست اليوم الأحد نقلاً عن وزير الصحة لو تشونج ماو. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة قولها إن لو تشونج نفى المخاوف بشأن احتمال ألا يحظى الاجراء المقترح بالقبول من جانب شعب هونج كونج، مشيرا إلى أنه سوف يعزز حريات الأشخاص غير المصابين بالفيروس. وقد سجلت هونج كونج 2992 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 219 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

المصدر: وكالات