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بلينكن يتوقف في طوكيو لتقديم التعازي في وفاة آبي
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين خلال زيارته لبانكوك
10 يوليو 2022 12:14

يتوقف وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في طوكيو في طريق عودته من جولة في آسيا لتقديم التعازي في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي تم اغتياله.

وكان بلينكن في بالي لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي قال أمس السبت إنه خيم عليه اغتيال رئيس الوزراء الياباني وحليف الولايات المتحدة القوي، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.
 

ويزور وزير الخارجية الأميركي بانكوك حاليا لعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين التايلانديين، بما في ذلك رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الأحد: "التحالف الأميركي الياباني هو حجر الزاوية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو أقوى من أي وقت مضى".

وذكرت وزارة الخارجية أن بلينكن، الذي قدم بالفعل تعازيه لنظيره الياباني في بالي، سوف يلتقي أيضا كبار المسؤولين اليابانيين غدا الاثنين خلال زيارته القصيرة لطوكيو.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، نقلا عن مسؤول بالحكومة اليابانية، بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يتخذ ترتيبات لتلقي اتصال من بلينكن صباح الاثنين. وذكرت كيودو ووسائل إعلام محلية أخرى أنه 
من المقرر إلقاء نظرة على جثمان آبي غدا الاثنين وتشييع الجنازة يوم الثلاثاء. 

المصدر: وكالات
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اليابان
أنتوني بلينكن
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