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الصين: تزايد إصابات كورونا وأوامر بالبقاء في المنازل
عامل صحي يأخذ عينة مسحة من امرأة لفحصها للكشف عن فيروس كورونا في الصين
10 يوليو 2022 10:57

أعلنت السلطات في شنغهاي عن مناطق جديدة متوسطة وعالية الخطورة، مع تسجيل المزيد من إصابات كورونا والارتفاع المستمر في انتشار العدوى الذي يهدد بعودة الإغلاق للمركز المالي للصين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنياء اليوم الأحد عن بيان حكومي أن المدينة سجلت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، بعد تسجيل 59 حالة يوم الجمعة. 

وأضافت شنغهاي 38 منطقة متوسطة الخطورة ومنطقة واحدة عالية الخطورة بعد تحديد 40 منطقة متوسطة الخطورة وثلاث مناطق عالية الخطورة في اليوم السابق. وتم تحديد المناطق والمجمعات التي سجلت حالات إصابة على أنها خطيرة.

ومنعت هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان جنوبي الصين، المركبات والأشخاص من مغادرة جزيرة هايديان في شمال المدينة اعتبارا من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

المصدر: وكالات
كورونا
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