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هبوط اضطراري لطائرة كورية إثر عطل مفاجئ
أرشيفية
10 يوليو 2022 10:19

هبطت طائرة تابعة للخطوط الكورية "كوريان إير" اضطراريا في أذربيجان بعدما أقلعت من تركيا بسبب خلل في أحد محركاتها، وفقا لما ذكرته الشركة الكورية اليوم.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية أن الطائرة "كيه إي 9956" المتجهة إلى إنتشون وعلى متنها 215 راكبا وطاقم يتكون من 10 أفراد هبطت في مطار حيدر علييف الدولي بالعاصمة "باكو"، بعد حوالي ساعة ونصف من إقلاعها من إسطنبول.

وبحسب الشركة، فقد ظهرت رسالة مستشعر الاهتزاز من المحرك الأيمن الثاني، وقام الطيار على الفور بإخطار الركاب بالخلل وتغيير مسار الرحلة إلى المطار الأقرب للهبوط اضطراريا، دون أن يتعرض أي من الركاب أو الطاقم للإصابة. 

المصدر: وام
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هبوط اضطراري
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