الحجاج يستكملون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم على صعيد منى أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.
ويقوم ضيوف الرحمن في هذا اليوم برمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة بعد أن رموا أمس جمرة العقبة الكبرى، تأسيا واتباعا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.
ويبدأ الحجاج المتعجلون اليوم، مغادرة مشعر منى، وذلك بعد رمي الجمرات الثلاث، قبل غروب شمس يوم غد الاثنين.
من جهتها، قالت وزارة الصحة السعودية إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي تفشيات أو أوبئة حتى الآن، وأكدت أن أكثر من 78 ألف حاج، استفادوا من الخدمات الصحية لحج هذا العام.
وأعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن إمكانية شحن عبوات زمزم للحجاج العائدين إلى بلدانهم عبر الرحلات الدولية من مختلف صالات السفر؛ حيث يسمح للحاج بشراء عبوة زمزم واحدة فقط من إحدى نقاط البيع في صالات المطار؛ مخصصاً سيوراً لشحن عبوات زمزم ولا تشحن ضمن الأمتعة الأخرى.