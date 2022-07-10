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القوات الروسية تسيطر على مناطق جديدة في أوكرانيا
أشخاص يمرون بجوار بقايا ناقلات جند مدمرة في قرية تيريفسكي ، منطقة كييف
10 يوليو 2022 09:57

أعلن مسؤولون انفصاليون موالون لموسكو أن قواتهم، المدعومة من القوات الروسية، تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا.
 
فقد نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن "سفير لوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك"، قوله إن قوات تابعة للوغانسك، مدعومة من الجيش الروسي، تواصل "عملية تحرير سيفرسك"، مشيرا إلى أن تلك القوات تمكنت من السيطرة على منطقة "غريغوروفكا".

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و15 طائرة مسيرة وتدمير عدد من مخازن الأسلحة، في أنحاء متفرقة من إقليم الدونباس، خلال يوم أمس السبت.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت السبت "22 موقعا لقيادة العمليات في أوكرانيا، بما فيها الكتيبة 98 من لواء الدفاع الأوكراني في نوفوفورونتسوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".

المصدر: وكالات
روسيا
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
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