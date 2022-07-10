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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في إيطاليا
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في إيطاليا
10 يوليو 2022 08:27

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في جبال الألب الايطالية إلى 11 قتيلا السبت، وفق أعلنت الشرطة، ويتوقع أن تكون هذه الحصيلة نهائية.
ووقع الانهيار الجليدي في جبل مارمولادا الأحد الماضي، وقد عزا مسؤولون الحادث الى التغير المناخي.
وقال الكولونيل في الشرطة جيامبياترو لاغو "لقد تعرفنا على هوية جميع الضحايا". 
وأضاف "وصلت الحصيلة الى 11 قتيلا. واعتبارا من اليوم لا مؤشرات لدينا تجعلنا نعتقد أن هناك مزيدا من الأشخاص". 
وقال ماوريتسيو فوغاتي رئيس مقاطعة ترينتينو الشمالية التي تتمتع بحكم ذاتي، إن عملية البحث استمرت السبت حول جبل مارمولادا الجليدي.
وأضاف "البحث مستمر بالطائرات بدون طيار وسنفعل الشيء نفسه غدا".
وفتح المدعي العام في ترينتينو تحقيقا لتبيان سبب الكارثة.
ووقع الانهيار الجليدي بعد يوم واحد من تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت) في قمة مارمولادا.

المصدر: وكالات
روما
الجليد
إيطاليا
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