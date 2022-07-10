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انتخابات في اليابان يطغى عليها اغتيال آبي
انتخابات في اليابان يطغى عليها اغتيال شينزو آبي
10 يوليو 2022 08:14

بدأ الناخبون اليابانيّون التصويت الأحد لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، في انتخابات طغى عليها إلى حدّ كبير اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمّع انتخابي في نارا بغرب البلاد.

وندّد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدّمًا كبيرًا لحزبه الديموقراطي الليبرالي، بالهجوم "الهمجي" على آبي، مشدّدًا على أهمّية "الدّفاع عن الانتخابات الحرّة والنزيهة التي تشكّل أساس الديموقراطيّة". وأضاف "لن نستسلم للعنف أبدًا".

وأثار اغتيال آبي، أحد أشهر سياسيّي الأرخبيل والذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، مشاعر من الحزن العميق في اليابان وخارجها. وتدفّقت رسائل التعازي من أنحاء العالم كافّة، بما في ذلك من الصين وكوريا الجنوبيّة.


وبعد تعليقها فترةً وجيزة من جانب مختلف الأطراف بسبب الأنباء عن الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء السابق، استؤنفت الحملة الانتخابيّة السبت وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة.

المصدر: وكالات
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شينزو آبي ي
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