إصابة سائقي شاحنات جزائريين بهجوم في مالي

نقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، أن ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين أصيبوا إثر هجوم شنه مسلحون في مدينة غاو بشمال مالي.

وأضافت الوزارة أن أحد المصابين في حالة خطرة.

ووقع الهجوم في مخيم يستخدمه السائقون عادة لأخذ قسط من الراحة، ونفذته مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد بواسطة رشاشات كلاشنيكوف، بحسب المصدر.

لجأ المهاجمون، الذين قدموا على درجات نارية، إلى استخدام العنف عندما لم يستجب السائقون لطلبهم بإعطائهم مبلغا من المال.

وقالت الوزارة إن «الجزائريين الثلاثة أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة وتم نقلهم إلى مستشفى غاو لتلقي العلاج».

وأضافت أن اثنين منهم «أبقيا تحت إشراف طبي في المستشفى». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

تنشط في مالي جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

رعت الجزائر، التي تشترك في حدود بطول 1400 كيلومتر مع جارتها الجنوبية، اتفاقاً للسلام في 2015 لإنهاء الحرب في مالي.