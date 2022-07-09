الإمارات: مستعدون للعمل لضمان احتياجات ملايين السوريين

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادها للعمل مع كافة الأطراف لضمان تلبية احتياجات ملايين السوريين، مشيرةً إلى أن حياة السوريين على المحك وأن الدبلوماسية قد فشلت، مشددةً على أهمية الحفاظ على مصداقية مجلس الأمن الدولي وضمان وصول الاحتياجات الأساسية للسوريين الذي يعد مسؤولية مشتركة.

وعبرت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي عن أسفها بفشل المجلس في اتخاذ قرار بتمديد آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا رغم الجهود الهائلة التي بذلت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت: «كنا نتمنى أن يتمكن المجلس من إرسال رسالة إيجابية إلى الشعب السوري، وخاصة بمناسبة عيد الأضحى، وهي مناسبة مقدسة يجب أن تذكرنا جميعاً بأهمية العطاء والتسوية».

واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن أمس الأول، ضد مشروع قرار أعدته أيرلندا والنرويج ينص على تمديد عمل آلية نقل المساعدة لمدة عام آخر، حتى يوليو 2023.

وأردفت معالي السفيرة لانا نسيبة في كلمتها أمام مجلس الأمن: «نتقدم بالشكر إلى النرويج وأيرلندا على عملهما الدؤوب من أجل الوصول إلى حل وسط، ونأمل أن تشجع وحدة جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة جهودهم في الساعات والأيام القادمة للتوصل إلى اتفاق وتمديد الآلية العابرة للحدود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لملايين السوريين المحتاجين».

وقالت: «لقد دعمنا تجديداً لمدة 12 شهراً لآلية المساعدة الإنسانية عبر الحدود نظراً للوضوح الذي توفره للجهات الفاعلة الإنسانية والمشاريع. ومع ذلك وبالنظر إلى نتيجة التصويت والاحتياجات الماسة على الأرض ومراعاة مخاوف الجميع، فنحن مستعدون للعمل مع جميع الأطراف بشأن خيارات أخرى، بما في ذلك تمديد 9 أشهر لضمان تلبية احتياجات ملايين السوريين».

وفي ختام كلمتها، قالت معالي لانا نسيبة: «حياة السوريين على المحك، ومصداقية مجلس الأمن أيضاً على المحك والفشل ليس اختياراً، مسؤوليتنا الجماعية هي ضمان ألا يُترك الشعب السوري دون الحصول على الاحتياجات الأساسية، ومن واجبنا الجاد أن نتجاوز المشهد السياسي وإيجاد حل وسط مطلوب».

وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حملت غالبيّتها مواد غذائية، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وقال نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس: «آمل أن يجتمع مجلس الأمن مرة أخرى قريباً ويتفق على المضي قدماً».

وتعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011 والذي أودى بنحو نصف مليون شخص وأدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

واحتاج نحو 13.4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال عام 2021، مقارنة بـ11.1 مليون عام 2020، وفق الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، عبرت معالي لانا نسيبة عن تعازي دولة الإمارات الصادقة لشعبي وحكومتي اليابان وأنغولا في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي والرئيس السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، على التوالي.