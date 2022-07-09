مسجد النوري في الموصل يستقبل المصلين لأول مرة

بغداد (الاتحاد)

أدى مئات العراقيين، أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة جامع النوري، الذي دمره تنظيم «داعش» الإرهابي، لأول مرة منذ 5 سنوات. واحتشد المئات من العراقيين لأداء صلاة العيد في ساحة مسجد النوري الكبير المشهور بمئذنته الحدباء في المدينة القديمة وسط مدينة الموصل والذي تم نسفه من قبل تنظيم «داعش» في يونيو عام 2017 خلال معارك تحرير محافظة نينوى من سيطرة التنظيم. وعبر الأهالي عن سعادتهم بالعودة إلى أداء الصلاة في ساحة مسجد النوري الكبير والدعوة إلى الإسراع بإعادة بنائه من جديد وإزالة معالم الدمار.