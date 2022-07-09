«التعاون الخليجي»: ما تقدمه السعودية لضيوف الرحمن جهود استثنائية

الرياض (الاتحاد)

رأى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، أمس، أن ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين عبر تاريخها شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وجهود استثنائية ومقدرة. وثمن الحجرف، في بيان، الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. وأشاد بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في سبيل تنظيم موسم الحج كل عام.

وأكد أن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبنائه ملوك المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأثنى الحجرف على الجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه، وأن يعيد المولى العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.