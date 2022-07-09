رئيس تونس: الاستبداد انتهى من دون رجعة

تونس (الاتحاد)

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، نشر نسخة جديدة من مسودة الدستور المقترح لـ«تدارك الأخطاء» وإضافة «جملة من التوضيحات».

وأضاف سعيّد في النصّ الجديد عبارة «في ظلّ نظام ديمقراطي» إلى الفصل الخامس، ليُصبح «تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية».

وقال سعيد في كلمة وجهها للشعب التونسي بمناسبة عيد الأضحى إن «المسودة التي نشرت سابقا في الجريدة الرسمية تضمنت أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب، وسيتم إصلاحها ومراجعتها».

وأوضح أن «بعض التأويلات لبنود الدستور مقبولة وبعضها الآخر ينطلق من حسابات سياسية وتحالفات لم تعد تخفى على أحد».

وقال سعيد إن «الاستبداد انتهى من دون رجعة ولن يعود أبدا، لا بنص دستوري ولا بأي حكم برلماني آخر». ولم تتضمّن النسخة الجديدة لمشروع الدستور تعديلات على صلاحيّات الرئيس في سنّ القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات.

ونشرت الجريدة الرسمية، مساء أمس الأول، نص التعديلات على مسودة الدستور الجديد.

وانتقد الرئيس التونسي ما وصفها بالحملات المنسقة التي تهدف إلى التشكيك في أي اختيار، موضحاً أنه تم إدراج إصلاحات لرفع أي التباس.

ودعا سعيد التونسيين للتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور الجديد حتى «يتم تصحيح مسار الثورة»، مشيراً إلى أن مشروع الدستور «لا تراجع فيه عن الاختيارات الأساسية ولا عن المبادئ الكبرى، لأنها مبادئ من صميم الثورة ومن وجدان الشعب وضميره».

كما حذر الناخبين من قبول أية أموال من أية جهة كانت بمناسبة التصويت على هذا الاستحقاق المقبل، كما حصل، حسب قوله، سنة 2019، مؤكدا أنه «براء من أي تمويل كان».

وفي وقت سابق، دشنت قوى سياسية وشعبية في تونس حملات وطنية لدعم المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو الجاري.

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد في 25 يوليو السابق، قرارات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وذلك لمواجهة الشلل السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.