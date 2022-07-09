البرهان يدعو القوى السياسية في السودان لـ«حوار وطني»

أسماء الحسيني (الخرطوم)

دعا رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان القوى السياسية في البلاد إلى إعمال صوت العقل والجلوس إلى طاولة حوار وطني.

وفي كلمة إلى السودانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جدد البرهان الدعوة إلى جميع القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة وغيرها من التنظيمات إلى إعمال صوت العقل والجلوس للحوار الوطني.

وأضاف أن «ذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تلبي الآمال والتطلعات، وبرنامج متوازن تتوحد فيه الرؤى والأهداف بغية الوصول إلى مرحلة تمكننا جميعاً من إدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة ويسر، وتعقبها انتخابات ترسخ لدينا مبادئ التداول السلمي للسلطة وتحقق الاستقرار».

وأشار البرهان إلى ما أعلنه مؤخراً بقرار عدم مشاركة القوات المسلحة في حوار المدنيين، وجدد التزامه بذلك، وتوجه إلى «أمل الأمة» شباب السودان، وقال: «نحيي فيهم روحهم الوثابة وتوقهم لتحقيق شعارات ثورتهم في الحرية والسلام والعدالة ووعيهم بمطلوبات الانتقال».

وأضاف: «نؤكد وقوفنا معهم من أجل بناء المستقبل والمحافظة على سلامة الانتقال وعدم الزج بقضايا الانتقال في الصراع السياسي».

ودعا القوى السياسية إلى أن «تنصرف لبناء أحزابها والتحضير للانتخابات مما يمهد الطريق للجيش للعودة إلى مهامه الوطنية في حماية البلاد والاضطلاع بدوره كاملاً في مهامه الأمنية والدفاعية».

وحيا البرهان جنود وقادة القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الشرطية والأمنية.