الأحد 10 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
البرهان يدعو القوى السياسية في السودان لـ«حوار وطني»
البرهان يدعو القوى السياسية في السودان لـ«حوار وطني»
10 يوليو 2022 00:15

أسماء الحسيني (الخرطوم)

دعا رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان القوى السياسية في البلاد إلى إعمال صوت العقل والجلوس إلى طاولة حوار وطني.
وفي كلمة إلى السودانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جدد البرهان الدعوة إلى جميع القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة وغيرها من التنظيمات إلى إعمال صوت العقل والجلوس للحوار الوطني.
وأضاف أن «ذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تلبي الآمال والتطلعات، وبرنامج متوازن تتوحد فيه الرؤى والأهداف بغية الوصول إلى مرحلة تمكننا جميعاً من إدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة ويسر، وتعقبها انتخابات ترسخ لدينا مبادئ التداول السلمي للسلطة وتحقق الاستقرار».
وأشار البرهان إلى ما أعلنه مؤخراً بقرار عدم مشاركة القوات المسلحة في حوار المدنيين، وجدد التزامه بذلك، وتوجه إلى «أمل الأمة» شباب السودان، وقال: «نحيي فيهم روحهم الوثابة وتوقهم لتحقيق شعارات ثورتهم في الحرية والسلام والعدالة ووعيهم بمطلوبات الانتقال».
وأضاف: «نؤكد وقوفنا معهم من أجل بناء المستقبل والمحافظة على سلامة الانتقال وعدم الزج بقضايا الانتقال في الصراع السياسي».
ودعا القوى السياسية إلى أن «تنصرف لبناء أحزابها والتحضير للانتخابات مما يمهد الطريق للجيش للعودة إلى مهامه الوطنية في حماية البلاد والاضطلاع بدوره كاملاً في مهامه الأمنية والدفاعية».
وحيا البرهان جنود وقادة القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الشرطية والأمنية.

عبدالفتاح البرهان
السودان
مجلس السيادة السوداني
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
روسيا تكشف عن إصابات ووفيات «كورونا» الجديدة
اليوم 17:20
أرشيفية
عربي ودولي
زيلينسكي للأوكرانيين: هناك «أخبار مهمة»
اليوم 17:16
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
الرياضي
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
اليوم 16:54
أرشيفية
عربي ودولي
وزير الصحة الألماني يكشف «مفاجأة» بشأن «كورونا»
اليوم 16:53
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
عربي ودولي
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
اليوم 16:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©