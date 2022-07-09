السعودية تطمئن بشأن الحالة الصحية للحجاج

أدلت السلطات السعودية، اليوم السبت، بتصريحات مطمئنة بشأن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

ويقضي ضيوف الرحمن ليلتهم في مشعر منى بعد أن أدوا طواف الإفاضة في مكة المكرمة ورموا جمرة العقبة الكبرى.

وقال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية "الحالة الصحية للحجاج مطمئنة".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "لم تسجل أي أمراض وبائية أو مهددة للصحة العامة".

وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج إن عدد الحجاج هذا العام تجاوز 900 ألف وإن المملكة تسعى لزيادة عددهم في الأعوام المقبلة وفقاً للوضع الصحي في العالم.وقال سعيد "عدد الحجاج أكثر من 916 ألفا، 85 بالمئة منهم من خارج المملكة"، مضيفاً "المملكة وضعت خطة للتدرج في زيادة أعداد الحجاج الأعوام المقبلة لكن وفقا للوضع الصحي والمؤشرات الصحية في العالم".

المصدر: رويترز