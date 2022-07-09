زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في دول عدة

ذكرت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقال سفراء بلاده في خمس دول.

وشملت الإقالة أندريه ميلنيك، سفير أوكرانيا لدى ألمانيا.

وأعلن زيلينسكي، في مرسوم، إقالة سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج والمجر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المبعوثون سينقلون إلى وظائف جديدة.

وحث زيلينسكي دبلوماسيي بلاده على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وعرف ميلنيك بمطالبته المتكررة لألمانيا بتقديم المزيد من الدعم لبلاده في شكل أسلحة ثقيلة.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية، من بينها صحيفتا "بيلد" و"زود دويتشه تسايتونج"، عن مصادر أوكرانية أن ميلنيك سينقل إلى وزارة الخارجية في كييف.

المصدر: وكالات