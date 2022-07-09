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مقتل العشرات في باكستان مع هطول أمطار غزيرة
فيضانات في باكستان
9 يوليو 2022 23:04

قال مسؤولون، اليوم السبت، إن فيضانات عارمة أودت بحياة عشرات الأشخاص وشردت مئات آخرين في باكستان، مع هطول الأمطار الموسمية بغزارة على البلاد.
وقال ضياء الله لانجوف مستشار رئيس وزراء إقليم بلوخستان للداخلية وشؤون الكوارث إن 57 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات في الإقليم الواقع بجنوب البلاد، مضيفاً أن ثمانية سدود انهارت بسبب الأمطار الغزيرة.
وتابع لانجوف أن مئات آخرين أصبحوا بلا مأوى بعد انهيار منازلهم تحت وطأة الأمطار والفيضانات، مشيراً إلى أن الأمطار الموسمية ما زالت مستمرة.
في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، قال بيان رسمي إن شخصين أحدهما طفل في السادسة من عمره لقيا مصرعهما وأصيب أربعة آخرون عندما انهار منزلهم بسبب الأمطار.
وهطلت أمطار غزيرة على البلاد في الأيام القليلة الماضية مما تسبب في إغراق مساحات شاسعة من مدينة كراتشي، كبرى مدن باكستان من حيث عدد السكان، بالمياه.
وقالت البحرية الباكستانية إنها انضمت إلى الجهود لإجلاء المنكوبين وتوصيل مستلزمات الإعاشة والمياه العذبة إلى السكان في بلوخستان.

المصدر: آ ف ب
فيضانات
باكستان
أمطار غزيرة
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