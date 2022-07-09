الأحد 10 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أميركا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا
أنتوني بلينكن متحدثا في مؤتمر صحفي في بالي
9 يوليو 2022 22:56

وعدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، بتقديم مساعدات إنسانية إضافية بمئات ملايين الدولارات إلى أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأميركى أنتوني بلينكن، في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا "يمكنني أن أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم ما يقرب من 368 مليون دولار من الدعم الإضافي، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة والمساعدة النقدية والرعاية الصحية الطارئة والمأوى، فضلا عن دعم التنسيق بين المنظمات الإنسانية التي تقوم بالكثير من هذا العمل الحاسم على الأرض".
وأضاف أن الولايات المتحدة تعهدت، حتى الآن بصفتها الدولة المانحة الرئيسية، بتقديم أكثر من 1,28 مليار دولار أميركي من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا منذ الأزمة الحالية.

المصدر: د ب أ
الولايات المتحدة
مساعدات إنسانية
أوكرانيا
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
روسيا تكشف عن إصابات ووفيات «كورونا» الجديدة
اليوم 17:20
أرشيفية
عربي ودولي
زيلينسكي للأوكرانيين: هناك «أخبار مهمة»
اليوم 17:16
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
الرياضي
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
اليوم 16:54
أرشيفية
عربي ودولي
وزير الصحة الألماني يكشف «مفاجأة» بشأن «كورونا»
اليوم 16:53
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
عربي ودولي
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
اليوم 16:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©