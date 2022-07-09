أميركا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا

وعدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، بتقديم مساعدات إنسانية إضافية بمئات ملايين الدولارات إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركى أنتوني بلينكن، في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا "يمكنني أن أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم ما يقرب من 368 مليون دولار من الدعم الإضافي، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة والمساعدة النقدية والرعاية الصحية الطارئة والمأوى، فضلا عن دعم التنسيق بين المنظمات الإنسانية التي تقوم بالكثير من هذا العمل الحاسم على الأرض".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعهدت، حتى الآن بصفتها الدولة المانحة الرئيسية، بتقديم أكثر من 1,28 مليار دولار أميركي من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا منذ الأزمة الحالية.

المصدر: د ب أ