حزب المحافظين يعلن قراراً بشأن اختيار خليفة جونسون

قال عضو في لجنة حزب المحافظين البريطاني، تشرف على سباق خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، إن الحزب سيسرع إجراءات تعيين خليفة لجونسون.

وقالت اللجنة، إن عدد المتنافسين على المنصب سينخفض إلى اثنين بحلول يوم 20 يوليو الجاري.

جاء ذلك بعد انضمام مرشح سادس للسباق.وستحدد لجنة الحزب، المسماة لجنة 1922، في الأسبوع المقبل، قواعد وجدول المنافسة الزمني بعد استقال جونسونمن زعامة الحزب. ويضغط عدد كبير من أعضاء البرلمان من أجل خلافة سريعة لجونسون.

وأعلن وزير النقل جرانت شابس ووزير المالية المعين حديثاً ناظم الزهاوي، اليوم السبت، رسمياً ترشحهما للمنصب ليصل عدد المرشحين حتى الآن إلى ستة. لكن من المتوقع أن يتقدم مزيد من المرشحين لشغل المنصب.

وسيعقد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سلسلة اقتراعات لخفض عدد المرشحين إلى اثنين. بعد ذلك، سيقترع جميع أعضاء الحزب لاختيار خليفة لجونسون من بين آخر مرشحين بقيا في السباق.

المصدر: وكالات