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البرلمان يعلن موعد تنحي رئيس سريلانكا عن السلطة
الآلاف يحتشدون أمام المجمع الرئاسي حاملين أعلام سريلانكا
9 يوليو 2022 21:50

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا أبيواردانا أن الرئيس غوتابايا راجابكسا وافق على التنحي الأسبوع المقبل.
وجاء في تصريح متلفز لأبيواردانا أن «الرئيس قال إنه سيتنحى في 13 يوليو لضمان انتقال سلمي» للسلطة.
كان الرئيس السريلانكي راجابكسا قد غادر، في وقت سابق اليوم السبت، مقره الرسمي في العاصمة كولومبو قبيل اقتحام محتجين غاضبين المجمع الرئاسي.
وأضاف رئيس البرلمان «لذلك، أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام».
تشهد سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، احتجاجات منذ أشهر بسبب أزمة اقتصادية.
ووصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 54.6 بالمئة في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 70 بالمئة في الأشهر المقبلة.
تأتي الأزمة بعد أن ألحقت جائحة كوفيد- 19 أضراراً بالغة بالاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة وقللت من تحويلات العاملين في الخارج، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وفرض حظر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي، وهو ما تسبب في الإضرار بقطاع الزراعة.

المصدر: وكالات
سريلانكا
غوتابايا راجاباكسا
تنحي
استقالة
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