المرشحون لخلافة رئيس وزراء بريطانيا حتى الآن

من يمكن أن يحل محل بوريس جونسون رئيساً للوزراء في بريطانيا؟

فيما يلي نبذة مختصرة عن أولئك الذين أعلنوا بالفعل رغبتهم في شغل المنصب وآخرين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين.

يأتي هذا السباق بعد إعلان جونسون الخميس عن استقالته من زعامة حزب المحافظين بعد دعوات زملائه في الحكومة وأعضاء البرلمان.

ليس هناك مرشح أوفر حظاً والأسماء لم ترتب على ذلك الأساس، وسيتم الإعلان عن القواعد المنظمة للسباق نحو زعامة الحزب الأسبوع القادم.

- أشخاص تأكد دخولهم السباق

ريشي سوناك

أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، أمس الجمعة، أنه سيخوض المنافسة على خلافة جونسون.

وقال سوناك، في مقطع مصور نُشر على تويتر للدعاية لترشحه «يتعين على شخص ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم».

نال سوناك الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجاً لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية.

صوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016. توم توجنهات

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان، وأشار بالفعل إلى أنه سيخوض أي سباق للفوز بالمنصب.

وكان دائم الانتقاد لجونسون ووعد بأن يحقق لحزبه انفصالاً كاملاً عن الحكومات السابقة. لكنه لم يُختبر نسبياً لأنه لم يتولّ أي منصب وزاري من قبل. وصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.



سويلا برافرمان

المدعية العامة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي قالت إنها تعتزم التنافس على المنصب. شاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. لكنها استقالت احتجاجاً على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي رئيسة الوزراء في ذلك الوقت، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيدا بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد.



كيمي بادنوش

تم انتخاب بادنوش لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء.

شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.



جرانت شابس

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس لصحيفة «صنداي تايمز»، إنه سيخوض السباق.

وذكرت الصحيفة، في مقال نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن شابس استبعد إجراء انتخابات عامة، لكنه قال إنه إذا نجح سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له في المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومي للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة. ناظم الزهاوي

أفادت صحيفة "إيفنينج ستاندرد"، اليوم السبت، أن وزير المالية المعين حديثا ناظم الزهاوي سيخوض الانتخابات أيضا.

ونقلت الصحيفة عن الزهاوي قوله "هدفي بسيط: توفير الفرص التي أتيحت لجيلي ولكل البريطانيين... مهما كانت أصولهم... حتى يستقر الاقتصاد".

لقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19.

قصة الزهاوي، اللاجئ السابق الذي جاء من العراق إلى بريطانيا عندما كان طفلا، تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين.

دخل البرلمان في عام 2010. وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم. وكان أيد مغادرة الاتحاد الأوروبي. - مرشحون محتملون

ليز تراس

وزيرة الخارجية، وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وقد تصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع «كونسيرفاتيف هوم» على «الإنترنت».

ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع.

خاضت تراس، البالغة من العمر 46 عاما، حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها.

وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

تتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بإيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت تراس يوم الثلاثاء، إن جونسون يحظى «بتأييدها بنسبة مئة في المئة» وحثت الزملاء على دعمه. وبعد إعلان استقالته يوم الخميس، قالت تراس، إن جونسون اتخذ القرار الصائب.



جيريمي هانت

احتل وزير الخارجية السابق (55 عاماً) المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة في البرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن طموحه في أن يصبح رئيساً للوزراء «لم يختف تماماً». وقال هانت إنه صوت للإطاحة بجونسون خلال اقتراع على الثقة الشهر الماضي فاز به جونسون بفارق ضئيل.

ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016.



ساجد جاويد

كان أول وزير يقدم استقالته من حكومة جونسون. وهو مصرفي سابق ومؤيد للسوق الحرة، وعمل في مناصب وزارية عدة أحدثها وزير الصحة. واستقال من منصب وزير المالية في حكومة جونسون عام 2020.

وهو ابن لمهاجرين باكستانيين مسلمين ومن المعجبين بمارجريت ثاتشر، وجاء ترتيبه الرابع في التنافس على اختيار رئيس وزراء يحل محل تيريزا ماي في عام 2019.

وأيد جاويد البقاء في الاتحاد الأوروبي «دون حماس«، قائلاً إنه يخشى من أن تزيد تداعيات التصويت على الخروج من التكتل من الاضطرابات الاقتصادية.



بيني موردونت

أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق.

كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.

المصدر: رويترز