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بعد أداء طواف الإفاضة.. الحجاج يبيتون في مشعر منى
مشعر منى
9 يوليو 2022 20:48

يقضى حجاج بيت الله الحرام، ليلتهم في مشعر منى بعد أن رموا جمرة العقبة الكبرى وأدوا طواف الإفاضة في مكة المكرمة في يوم النحر.
وتدفق نحو مليون حاج من مختلف دول العالم، صباح اليوم السبت، على مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى بعد أن باتوا ليلتهم في المشعر الحرام في مزدلفة.وانتشرت خدمات الصحة والإسعاف والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن لتنظيم تحرك الحجيج في ساحات جسر الجمرات.
وعبر الحجاج عن سعادتهم لتمكنهم من أداء فريضة الحج بعد عامين اقتصرت فيها أعداد الحجيج على عدة آلاف وسط قيود مشددة بسبب جائحة كورونا.
وتقول حاجة فلسطينية "هذه أول مرة أحج فيها.. مشاعري جميلة جدا وأنا أختتم مناسك الحج، الحج كان مريحاً".
وتضيف "كل الأمور كانت ميسرة سواء في عملية التفويج أو في رمي الجمرات، وفي الطواف والسعي".
وشيد جسر الجمرات لتخفيف الزحام بعد وقوع حوادث تدافع في سنوات سابقة.
سيعود الحجاج لجسر الجمرات على مدى اليومين المقبلين قبل أداء طواف الوداع في الحرم المكي في ختام مناسك الحج.
ورغم سعادة الحجاج بنعمة الحج وقرب عودتهم لأوطانهم، يشعر البعض الآخر بتأثر بالغ لذلك. ويقول الحاج المصري نبيل "حزين جداً مع قرب انتهاء مناسك الحج. فالأيام التي قضيتها هنا لا تتكرر بسهولة... سأفتقد رؤية الكعبة والصلاة بالحرم كثيراً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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