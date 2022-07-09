اليابان في حداد غداة اغتيال رئيس الوزراء السابق آبي

تعيش اليابان في حالة من الصدمة، اليوم السبت، غداة مقتل رئيس وزرائها السابق شينزو آبي بالرصاص خلال تجمّع انتخابي في مدينة نارا في غرب البلاد، حيث اعترفت الشرطة بوجود ثغرات أمنية "لا يمكن إنكارها".

وأثار اغتيال آبي، أحد أشهر سياسيّي الأرخبيل والذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، مشاعر من الحزن العميق في اليابان وخارجها.

وأقرّ منفّذ الهجوم، الذي أوقف في مكان الحادثة، بأنّه استهدف آبي عمداً، موضحاً للشرطة أنّه كان حاقداً على منظّمة اعتقد أنّ رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها.

وقالت وسائل إعلام يابانيّة، إنّ منفّذ الهجوم، البالغ 41 عاماً، التحق في الماضي بـ"القوّة البحريّة للدفاع الذاتي" أي سلاح البحريّة الياباني، واستخدم سلاحاً "يبدو يدويّ الصنع" ويجري حالياً فحصه.

عند وقوع الهجوم، كان رئيس الوزراء السابق، البالغ 67 عاماً، يُلقي خطاباً في تجمّع انتخابي في منطقة نارا قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي تُجرى الأحد، عندما سُمع إطلاق رصاص.

وأكّد رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا، أمس الجمعة، أنّ الاستعدادات للانتخابات، "أساس الديمقراطيّة"، ستستمرّ بشكل طبيعي.

وشارك كيشيدا، الذي ينتمي مثل شينزو آبي إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين قومي)، صباح اليوم السبت، في تجمع انتخابي في ياماناشي (غرب العاصمة طوكيو). وقال، أمام نحو 600 شخص، بحسب صحيفة "ماينيتشي" اليومية، إن "العنف لا يمكن أن يتغلب على الكلمة".

ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد قوات الأمن قوله "لن ندع ما حدث بالأمس يتكرر مرة أخرى". وتحدث عن نظام أمني معزز بتركيب أجهزة لكشف المعادن وتفتيش حقائب المشاركين.

واستقلت آكي أرملة شينزو آبي، أمس الجمعة، سيارة قالت وسائل الإعلام إنها تقل جثمان رئيس الوزراء السابق وغادرت مستشفى كاشيهارا بالقرب من نارا حيث حاول الأطباء إنقاذه بعد الهجوم.

أصيب شينزو آبي برصاصتين في رقبته وأعلنت وفاته بعد ساعات على الرغم من جهود بذلها فريق من عشرين طبيباً.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مراسم تأبين ستجرى مساء الاثنين، وستقام الجنازة الثلاثاء بحضور أسرة آبي وأقاربه فقط.

وهز مقتل آبي اليابان. ويتجمع عدد كبير من الأشخاص منذ الجمعة في موقع الهجوم. وقالت ساشي ناغافوجي (54 عاماً) "لا يمكنني أن أصدّق أن أمراً كهذا يمكن أن يحدث". وأضافت "كان ينبغي أن يكون هناك مزيد من رجال الأمن".

قال مسؤولون محليون في الحزب الليبرالي الديمقراطي، إنهم لم يتلقّوا أي تهديد قبل الهجوم، الذي بثّت صوره على قنوات تلفزيونية.

كان رئيس الحكومة السابق يقف على منصة، عندما دوّى ما يشبه صوت الانفجار وأعقبه تصاعد دخان. فانحنى الجمهور المصدوم، بينما كان العديد من الأشخاص يتعاملون مع شخص آخر على الأرض.

تتراخى الإجراءات الأمنية في بعض الأحيان في التجمّعات الانتخابية المحلية في اليابان، حيث تندر الجرائم العنيفة وتتشدّد قوانين الأسلحة، لكن الشرطة أقرّت بأنّ الإجراءات الأمنية لم تكن كافية في نارا.

وقال تومواكي أونيزوكا رئيس شرطة إدارة نارا للصحافيين "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل في الإجراءات الأمنية".

وأضاف بصوت متهدج "طوال أكثر من سبعة وعشرين عاماً في المهنة، ليس لدي ندم أكبر وأسف أكبر من هذا".

وشينزو آبي وارث عائلة سياسية وصاحب الرقم القياسي في مدة شغل منصب رئيس الوزراء في اليابان (2006-2007)، ثم مرة أخرى من 2012 إلى 2020.

المصدر: وكالات