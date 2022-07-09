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فرنسا تتخذ قراراً يتعلق بطرد الأجانب
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين خلال زيارة إلى جزيرة "لارينيون"
9 يوليو 2022 19:31

تنوي الحكومة الفرنسية السماح بطرد "أي أجنبي ارتكب أعمالاً خطيرة"، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في مقابلة مع النسخة الإلكترونية من صحيفة "لوموند" اليوم السبت.
وقال الوزير "حالياً، لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالاً خطيرة ما لم يستوفِ شروطاً معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة".
وأضاف "نريد السماح بطرد أي أجنبي دين بارتكاب عمل خطير قضائياً، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد".
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الجديد سيتم إدراجه في القانون المرتقب حول التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية الذي "سيعرض مطلع العام الدراسي".
وتابع "نحن على استعداد لمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار" لتبني هذا القانون.

المصدر: آ ف ب
جيرالد دارمانان
فرنسا
طرد
الأجانب
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