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16 قتيلاً وعشرات المفقودين جراء سيول في كشمير
عمال إنقاذ يبحثون عن ناجين من سيول في كشمير
9 يوليو 2022 19:23

قال مسؤول حكومي، اليوم السبت، إن 16 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد أن تسببت عاصفة مطيرة مفاجئة في حدوث فيضانات أثناء أداء حشد من الهندوس مراسم الحج عند ضريح "أمارناث" في كشمير.
وأصبح أكثر من عشرين شخصاً في عداد المفقودين وما زالت عمليات الإنقاذ جارية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية في سريناجار، إن "طائرات هليكوبتر عسكرية ومدنية تقوم بطلعات مستمرة لإجلاء الجرحى والقتلى".
وعلقت السلطات مراسم الحج عند الضريح حتى إشعار آخر.
وخلال موسم الزيارات السنوي، يعبر عشرات الآلاف من الهندوس الأنهار الجليدية والممرات المغمورة بالمياه للوصول إلى الكهف الذي يحتوي على رواسب جليدية تعتبر تجسيداً مادياً للإله "شيفا".
والكهف مغطى بالثلوج معظم العام، لكن السلطات سمحت للناس بزيارته لمدة 45 يوماً خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الممرات.
يأتي موسم الزيارة هذا العام بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وتتوقع السلطات وصول 800 ألف هندوسي إلى الضريح، بعد وصول أكثر من 60 ألفاً حتى الآن في الأيام العشرة الأولى.

المصدر: رويترز
الهند
كشمير
فيضانات
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